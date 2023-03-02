منصة “دروسكم” للتعليم الإلكتروني للأطوار الثلاث وبأسعار مغرية

خصصت مؤسسة إتصالات الجزائر تزامنا مع إقتراب إمتحانات الفصل الثاني منصة إلكترونية تسمح للتلاميذ بالاستفادة من دروس الدعم المدرسي عبر الأنترنت.

وكشف إتصالات الجزائر في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك عن منصة “دروسكم” للتعليم الإلكتروني لدروس الدعم المدرسي عبر الأنترنت في مختلف المواد. وذلك حسب البرامج المدرسية المقررة للأطوار الثلاثة الابتدائي، المتوسط والثانوي.

وستكون هذه الخدمة متوفرة على مستوى الوكالات التجارية لإتصالات الجزائر، حسب صيغ الاشتراك التالية :

إشتراك شهري: 500 دج للمادة

إشتراك فصلي : 1200 دج للمادة

إشتراك سنوي : 3200 دج للمادة

إشتراك دروس مكثفة : 2000 دج للدورة

الدرس الأول مجاني لجميع الاشتراكات.

كما وضعت إتصالات الجزائر هذا الرابط يمكنكم الاستفادة من الخدمة في أي وقت ومن أي مكان :

https://dorouscom.com