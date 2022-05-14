منصة رقمية تفاعلية للتواصل بين الجمعيات ومرصد المجتمع المدني

سيطلق المرصد الوطني للمجتمع المدني في المستقبل القريب منصة رقمية تفاعلية عبارة فضاء للتواصل والتشاور ونقل الانشغالات بين كافة الجمعيات والمرصد، وتسمح بتبادل التجارب والتنسيق والتعاون في مختلف التخصصات التي تمارس فيها الحركة الجمعوية نشاطها.

التنمية المحلية ستكون بإشراك المجتمع المدني

وقال عبد الرحمن حمزاوي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني للمرصد حول الديمقراطية التشاركية، بأن الجزائر تخطوا خلال هذه المرحلة خطوات هامة في مسار الإصلاح والتجديد النابع عن عمق الإرادة الشعبية التي تطمح إلى المضي نحو بناء دولة على أسس العدالة والديمقراطية، دولة قوية بمؤسساتها، متماسكة في نسيجها الاجتماعي، وهي طموحات تمت ترجمتها –حسبه- من خلال المبادرات والمشاريع التي باشرها رئيس الجمهورية على كافة الأصعدة للقيام بإصلاحات كمية وشاملة لتعبّد الطريق لبناء الجزائر الجديدة، بإعطائه أهمية بالغة للمجتمع المدني باعتباره شريكا استراتيجيا في صناعة القرار وصياغة السياسات العمومية والمساهمة في التنمية الشاملة.

وأوضح المتحدث خلال فعاليات المنتدى الذي حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني وعدد من أعضاء الحكومة، بأن المجتمع المدني في جزائر اليوم يحظى باهتمام بالغ من أجل تمكينه للقيام بأدواره الأساسية سواء من خلال المنظومة القانونية والتشريعية أو من خلال إرساء آليات التشاور وإبداء الرأي في مختلف القضايا والشؤون التي تهم المواطن والوطن، كما يعتبر “أي المجتمع المدني” كهيئة دستورية استشارية لدى رئيس الجمهورية تهدف إلى ترقية وتعزيز مكانة المجتمع المدني، مشيرا هنا إلى إعداد مشروع قانون عضوي جديد يتعلق بالجمعيات نتطلع إلى أن يرقى إلى مستوى طموحات الحركة الجمعوية ويعكس الدور الفعال للمجتمع المدني.

فيما سيتم إشراك الجمعيات في تحضير وتنظيم ألعاب البحر المتوسط

وأعلن عبد الرحمن حمزاوي، شروع المرصد الوطني في تأطير عملية إشراك الحركة الجمعوية في تحضير وتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط باعتبارها حدثا رياضيا هاما ستحتضنه الجزائر بمدينة وهران شهر جوان الداخل. وعن إطلاقه لحملة وطنية لمشاركة المجتمع المدني في إحياء الذكرى الـستين لاسترجاع السيادة الوطنية والتي ستنخرط فيه الجمعيات عبر كافة ولاية الوطن بتنظيم فعاليات متنوعة للاحتفال بهذا العيد الوطني الهام، ناهيك عن تنظيم العديد من الملتقيات والأيام الدراسية التي تهدف إلى تفعيل مساهمة المجتمع المدني في التنمية الشاملة باعتبارها أولوية وطنية.