منصة رقمية جديدة لتسويق سمك البلطي الأحمر

تعتزم المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لتسويق سمك البلطي الأحمر.

وفي تصريح له على هامش الطبعة العاشرة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا 2025″. الذي تستمر فعاليته الى غاية 9 نوفمبر الجاري بمركز الاتفاقيات بوهران. أكد ميلود تريعة، المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن المشروع في مرحلة اللمسات الأخيرة.

كما أوضح ذات المسؤول، أن هذه المنصة ستفتح المجال أمام مربي البلطي الأحمر، و هي أسماك تربى في المياه العذبة. من مختلف أنحاء الوطن لتسويق منتجاتهم، بينما سيوكل تسييرها إلى الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات.

مشيرا أن هذه المنصة الرقمية ستتيح لأي منتج البلطي الأحمر في الجزائر التسجيل وإدراج بياناته، بما في ذلك موقع الإنتاج. (البلدية أو المنطقة) وكذلك رزنامة الإنتاج الخاصة به.

وكانت الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات قد أبرمت امس الجمعة، اتفاقية مع الديوان الوطني لتغذية الأنعام (أوناب). من أجل ترقية تسويق البلطي الأحمر.

وقال تريعة إنّ ” أوناب” لديها اليوم أكثر من 200 نقطة بيع مباشرة، مضيفا أن هذه الشركة قامت بعدة عمليات نموذجية. مكنتها من تسويق كامل إنتاج العام المنصرم من سمك البلطي الأحمر بسرعة، مما جعلها تطلب اليوم كميات أكبر.

وستكون المنصة الرقمية الجديدة قاعدة لترقية تسويق البلطي الأحمر، حيث أن “أوناب” وبفضل هذه المعطيات. ستكون قادرة على معرفة الكميات المتاحة للتسويق شهريا، وتسهيل عملية توزيعها عبر نقاط البيع على المستوى الوطني، حسب ذات المسؤول.

كما أفاد المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن شركة “أوناب”. تننشئ قريبا فرعا خاصا بتربية المائيات ليكون أول مؤسسة اقتصادية في قطاع الصيد البحري.

وأبرز تريعة أنه يتم التركيز حاليا على ترقية تسويق البلطي الأحمر و بذلك تشجيع الإنتاج بكميات أكبر. فيما سيتم في مرحلة قادمة تشجيع تحويل هذه الأسماك.

وتابع أنه سيتم الإمضاء على اتفاقيات ثلاثية بين “أوناب” والغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات. والمحولين المهتمين بمنتج البلطي الأحمر.

وبخصوص إنتاج نفس النوع من الأسماك، أكّد نفس المتحدث أنه يتوقع هذا العام “قفزة نوعية في الإنتاج”. حيث ينتظر أن يصل إلى حوالي 1800 طن، أي حوالي 40 بالمائة من الزيادة مقارنة مع السنة الفارطة التي قُدر فيها الإنتاج بـ 1000 طن.

