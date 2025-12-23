منصة رقمية جديدة للتكفل بهذه الفئة

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الثلاثاء، منصة إلكترونية “مرافقة” ، لتعزيز التكفل بالأشخاص المسنين وعائلاتهم.

وحسب بيان للوزارة، فإن منصة “مرافقة” هي “فضاء رقمي تفاعلي يوفر منظومة خدمات شاملة تراعي الأبعاد القانونية والتكافلية والاجتماعية، بما يضمن تسهيل التكفل اليومي بكبار السن والارتقاء بجودة حياتهم”.

والهدف من هذه المنصة هو وضع فضاء رقمي مفتوح للجميع، يوفر معلومات وإٍرشادات من شأنها تسهيل إبقاء الشخص المُسن في وسطه المعيشي الطبيعي أي في أسرته، وحماية حقه في المشاركة في الحياة الاجتماعية العامة.

وتتضمن المنصة معلومات متعلقة بمختلف الخدمات والمساعدات التي يوفرها قطاع التضامن الوطني لفائدة الأشخاص المسنين، معلومات تفيد الأشخاص المسنين، والأشخاص أو الأسر المتكفلة بهم، سواء كانت من الناحية القانونية، أو الاجتماعية أو التكافلية، إرشادات وتوجيهات تيسِّر التكفل اليومي بالأشخاص المسنين المتواجدين في وضعية تبعية.