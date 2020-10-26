منصة رقمية خاصة بالمجتمع المدني قبل نهاية السنة

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج،عن انطلاق منصة رقمية وطنية خاصة بالمجتمع المدني قبل نهاية 2020.

وستسمح المنصة حسب، نزيه برمضان، بإجراء تقييم شامل و”موضوعي” لأداء الجمعيات وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع المقترحة.

وأوضح برمضان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المنصة الرقمية الوطنية ستطلق في اليوم العالمي للعمل التطوعي المصادف للخامس ديسمبر.

وقال المتحدث أن المنصة “ستمثل خريطة وطنية تضم كل أصناف الجمعيات البلدية، الولائية والوطنية وبجميع اختصاصاتها.

وسيخصص جزء منها للجالية في الخارج بحيث يمكن أن يصل عدد المشتركين فيها إلى 2 مليون مشترك.

وستسمح بإجراء تقييم شامل وموضوعي لأداء الجمعيات وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع المقترحة.

كما ستشمل التحفيز وتحديد مدى مساهمة المجتمع المدني في خدمة الصالح العام.