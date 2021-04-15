منصة رقمية لتسويق اللحوم والمنتجات الفلاحية بأسعار معقولة

أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، منصة رقمية لبيع المنتجات الفلاحية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مباشرة من المنتج إلى المستهلكين.

ويحتوي الموقع المسمى “”Elfirma.dz على معلومات حول 300 نقطة بيع عمومية تابعة للوزارة و200 نقطة خاصة ومستثمرة فلاحية.

وأشار المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، أن المنصة الرقمية ستبسط عملية البحث عن نقاط البيع التي يشرف عليها القطاع.

ومن جانبه أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة، أن ستسمح للمواطنين بتحديد المنتجين ونقاط البيع الأقرب إلى منازلهم.

وكشف أنه تم وضع أيضا تطبيق معلوماتي يسمح لهم بمتابعة الأسعار بصفة يومية على مستوى جميع نقاط البيع وكل الأسواق.