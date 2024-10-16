كشف مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي لدى وزارة الصحة، موهوب مسعودي. عن تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الإستعجالات الطبية على المستوى الوطني.

وخلال عرض قدمه في لقاء حول “الرقمنة و الإستعجالات الطبية والتلقيح ضد الديفتيريا” بحضور وزير الصحة عبد الحق سايحي. أوضح مسعودي أنه تم تخصيص منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الإستعجالات و قاعات الإنتظار على المستوى الوطني. وذلك في إطار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع الصحي بالجزائر”.

وأشار مسعودي إلى أنه كمرحلة أولى، يتم من خلال ذات المنصة تنظيم طوابير الإنتظار وتصنيف المرضى حسب درجة الخطورة. علاوة على رقمنة مسار المريض داخل تلك المصالح. مضيفا أنه يمكن للطبيب طلب أي كشوفات أو أعمال طبية إلكترونيا مع تلقي نتائج تلك الطلبات عبر ذات المنصة وإمكانية رقمنة الوصفات الطبية. بينما تتعلق المرحلة الثانية باستخدام الملف الطبي الإلكتروني داخل المصالح الصحية.

وأكد مسعودي إعداد وتنصيب نظام على مستوى معظم المؤسسات الصحية، مع انطلاق مشاريع إنجاز الشبكة (LAN) لربط جميع المصالح الصحية فيما بينها داخل كل مؤسسة صحية. مضيفا انه قد تم برمجة دورات تكوينية أسبوعية حول استعمال الملف الطبي الإلكتروني عبر منصة زوم. مع مرافقة جميع المؤسسات الصحية لوضع ذات النظام حيز الخدمة.

وقال أن التحول الرقمي في القطاع الصحي بالجزائر يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين. مشيرا إلى أن عملية رقمنة الإدارة المركزية جاءت لتحسين إدارة الموارد الصحية وتعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات الصحية.وتوفير قاعدة بيانات تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة”.

وكشف مسعودي عن 40 منصة رقمية خاصة بالقطاع مستضافة في خوادم على مستوى مركز بيانات عصري بوزارة الصحة. و التي باتت تسمح برقمنة تسيير المواعيد الطبية المتخصصة عن بعد.