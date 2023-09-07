منصة رقمية لتمويل طلبة الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عن إنشاء منصة رقمية مخصصة لتمويل طلبة الدكتوراه بعنوان سنة 2024، حسب بيان للوزارة.

وفي إرسالية مدير الإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى مدراء المؤسسات الجامعية. والمتضمنة إعداد ميزانية التسيير المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بعنوان 2024. أعلن أنه قد تم إنشاء منصة رقمية مخصصة لتمويل طلبة الدكتوراه.

أين تم اسداء تعليمات بتكليف المصالح المؤهلة بالمؤسسات الجامعية. (نائب المدير المكلف بالبحث أو نائب المدير المساعد المكلف بالبحث أو المدير المساعد المكلف بالبحث ) للإشراف على عملية إدراج المعلومات الخاصة بهذه العملية من خلال الولوج إلى المنصة عبر الرابط gffd.dgrsdt.dz/doctorants-private/login .

ويتطلب من المعني المشرف على هذه العملية التسجيل عبر المنصة وإدراج بريده الإلكتروني المهني مع تحديد المؤسسة وترقب وصول رسالة عبر هذا البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل، حسب ذات البيان.

كما أشار البيان نفسه أن تحديد الاعتمادات المالية النهائية لهذه العملية متوقف على إدراج المعلومات والمعطيات المطلوبة في المنصة الرقمية في وقتها.

وفي ختام البيان تم الإشارة إلى إلى تخصيص الرابط [email protected] للتكفل بجميع الانشغالات.