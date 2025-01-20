منصة رقمية للعيادات الطبية والترويج للعلاج بالجزائر

سيتم استحداث منصة رقمية تجمع مختلف العيادات الطبية تهدف إلى تعزيز قدراتها على الوصول إلى أحدث الابتكارات المتوصل إليها في مختلف التخصصات، بغية استقطاب المرضى للعلاج داخل الوطن عوض السفر إلى الخارج.

وحدد الخامس من شهر فيفري الداخل، تاريخا للإعلان عن ميلاد المنصة الرقمية الخاصة بالعيادات الطبية تزامنا وانطلاق فعاليات الطبعة الثانية لصالون “clinica” بقصر المعارض الصنوبر البحري، تحت إشراف وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ونظيرتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وترمي المنصة الرقمية، لإبراز مختلف الإمكانيات والابتكارات المتوصل إليها والمعمول بها على مستوى العيادات الطبية، إذا من المرتقب أن تشارك حوالي ثلاثين عيادة في فعاليات الصالون الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من الخامس فيفري وإلى غاية الثامن منه، تمثل القطاعين العام والخاص، ومتخصصة في أمراض القلب، الطب الداخلي، الطب النفسي، طب العيون وغيرها.

وأفادت مديرة شركة “أفنسيوم” زينب طيبي، باعتبارها الجهة المنطمة لهذه التظاهرة الطبية، بأنه سيتم تنظيم حملة تبرع بالدم لمساعدة المرضى وكذا المستشفيات على الرفع من مخزونها وتنويعه تحت أشراف الوكالة الوطنية للدم.

ويمكن من خلال فعاليات الصالون الترويج لمختلف خدمات العيادات المشاركة على الصعيدين المحلي والدولي.

وسيتم طيلة أيام الصالون، تنظيم ندوات وأيام تحسيسية ينشطها خبراء في مجال الطب يتناولون فيها أهم الابتكارات المتوصل إليها، ناهيك عن التوقيع على شراكات من أجل تدعيم القطاع الصحي.