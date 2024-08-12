منصة فن.. قبول أزيد من 300 طلب لبطاقة فنان

كشفت وزارة الثقافة والفنون، عن إحصائيات المنصة الخدماتية الرقمية الجديدة الخاصة ببطاقة الفنان والتي تحمل إسم “فن” Art وتم إطلاقها يوم 06 جوان 2024 تحت إشراف وزيرة الثقافة والفنون.

وتتميز المنصة بمواصفات تقنية حديثة تتماشى والتطورات التكنولوجية، تضاف لجملة المكاسب لصالح الفنان والفاعلين في الحقل الثقافي.

حيث تمكن المنصة من الحصول على بطاقة الفنان أو تجديدها وبإمكان الفنانين الاطلاع على مسار ملفاتهم عن بعد. وكذا المراحل التي تمر بها المعالجة إلى غاية استلام البطاقة.

ومنذ الاطلاق الرسمي لهاته المنصة شهدت إقبالاً من طرف الفنانين والمبدعين من مختلف المجالات الفنية والأدبية. ثمنها جميع المتدخلين في المنصة لتكريسها لمبدأ الشفافية والسرعة في معالجة الملفات إلكترونيا.وهي تجربة سابقة من نوعها أبانت عن نتائج ملموسة، حيث تم تسجيل الاحصائيات الآتية:

تم إستحداث 2755 حساب على المنصة من طرف طالبي بطاقة الفنان عبر المنصة الرقمية. وتسجيل 792 طلب في مختلف مجالات الفنون والآداب.

ووبعد دراسة الملفات من طرف أعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب، أسفرت المداولات على النتائج الاتية:

بلغ عدد الملفات المقبولة نهائياً 304 ملف، وعدد الملفات المقبولة مبدئيا في إنتظار استكمال الوثائق المطلوبة 308 ملف.

كما بلغ عدد الملفات المؤجلة في إنتظار إضافة شهادات و/ أو عقود فنية و أو روابط فيديو ذات صلة بالمهن الفنية المطلوبة 180 ملف.

وسيتم تسليم البطاقات بعد طبعها وفق التصميم الجديد وتسليمها لأصحابها عن طريق المديريات الولائية للثقافة ابتداء من 15 أوت 2024.

كما تتواصل عملية إستقبال طلبات بطاقة الفنان ودراستها حصريا على المنصة الرقمية “فن” Art من أجل إعداد بطاقية وطنية للفنانين تضم إحصاء وطني للفنانين والمهن الفنية التي يمارسونها.