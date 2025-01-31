منصة نتفلكس تكشف موعد عرض الموسم الثالث من “Squid Game”

بعد شهر من عرض الموسم الثاني من مسلسل “Squid Game”، كشفت Netflix عن موعد بث الموسم المقبل. من المسلسل الكوري الجنوبي الناجح، والمتوقع عرضه على المنصة في 27 جوان 2025.

في حين تم إصدار الموسم الثاني من Squid Game في نهاية شهر ديسمبر. فإن Netflix ترفع الحجاب بالفعل عن الجزء التالي من السلسلة.

وأعلنت المنصة أن الموسم الثالث من المسلسل الكوري الجنوبي الناجح سيُعرض في 27 جوان 2025.

وفي بداية شهر جانفي، كشفت Netflix عن مقطع دعائي قصير للموسم الثالث. والذي ظهر فيه دمية جديدة ظهرت خلال اللعبة القاتلة 1,2,3، soleil، أحد الأحداث الرئيسية للمسلسل.

من ناحية القصة، فإن سيونج جي هون، الشخصية الرئيسية في Squid Game التي يلعبها لي جونج جاي. ولن يكون الرجل الذي كان عليه في الموسم الثاني”، كما أكد مبتكر المسلسل. هوانج دونج هيوك لصحيفة فارايتي الأمريكية.

وأضاف “سترون ذلك في لحظة مهمة للغاية في رحلته في بداية الموسم الثالث”.

وتم إصدار الموسم الأول من Squid Game لأول مرة منذ ثلاث سنوات. ويتبع مئات الشخصيات المعدمة التي توافق على التنافس في سلسلة من الألعاب المميتة، المنظمة لتسلية النخبة الغامضة.

ويأمل جميع المشاركين أن يكونوا آخر من يبقى على قيد الحياة من أجل الفوز بعشرات المليارات من الوون وتغيير حياتهم.

ويعتبر المسلسل حتى الآن الأكثر مشاهدة في تاريخ Netflix، حيث بلغت عدد ساعات مشاهدته أكثر من ملياري ساعة حول العالم.