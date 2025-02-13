منصة يقظة لمتابعة إنتاج ومخزون مجمع “أغروديف”

ترأس كل من سيفي غريب، وزير الصناعة، ومريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، اليوم الخميس بمقر وزارة الصناعة. إجتماعا خصص لعرض منصة يقظة حول إنتاج وتخزين المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. المنتجة من طرف المجمع العمومي للصناعات الغذائية “أغروديف”.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه المنصة الرقمية ستسمح بمتابعة آنية للمنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك في كل مراحلها من التموين بالمادة الأولية. الإنتاج والتوزيع إلى غاية وصولها إلى المستهلك النهائي. وذلك حسب التوزيع الجغرافي لجميع فروع ووحدات الإنتاج التابعة لمجمع “أغروديف”. بما يمكنه من التحكم في قدرة الإنتاج والإنذار المبكر حول أي ندرة محتملة أو خلل في تزويد السوق الوطنية بمنتجاته.

وستكون هذه المنصة بمثابة لوحة قيادة تتيح تتبع مسار إنتاج وتوزيع مختلف منتجات “أغروديف”. مع ضمان توفير المعلومة الدقيقة على مستوى المجمع، وزارة الصناعة والقطاعات الأخرى المعنية.

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