منصة “Ninvesti”.. مبادرة المؤسسات الفرنسية الجزائرية لتمويل مشاريع الشباب

أطلقت مجموعة من المؤسسات الفرنسية الجزائرية أول منصة لتمويل المشاريع المبتكرة للشباب.

كشف، اليوم الجمعة، ممثل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية بمرسيليا، ورئيس منصة “ننفيستي”، نزيم سيني، أنه “تم إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي في الجزائر تحت إسم “Ninvesti”.

وأكد سيني، في تصريح للنهار أولانين، أن “المنصة التي تعتبر أول منصة تكنولوجية مالية في الجزائر، ستدخل حيز الخدمة رسميا يوم الأحد الموافق للعاشر من ماي”.

وأشار ممثل الغرفة الجزائرية الفرنسية بمرسيليا أن “منصة “Ninvesti” هي الأولى من نوعها بالبلاد، وسيتمكن من خلالها ربط الشباب الحاملين للمشاريع المبتكرة مع رجال أعمال وأصحاب مؤسسات فرنسية جزائرية ممن يرغبون في الإستثمار في المشاريع المبتكرة بالجزائر”.

وأضاف ذات المتحدث أن “منصة ننفيستي قام بإنشائها مجموعة من شباب واصحاب مؤسسات اقتصادية فرنسية جزائرية سنة 2019 بهدف جعلها بمثابة موقع مرجعي للتمويل التعاوني”.

وقال سيني أن هذه “المنصة الجديدة ستربط حاملي المشاريع الشباب الذين يعانون نقصا في تمويل مشاريعهم بالمستثمرين”.

وأشار سنيني في ذات السياق “أن تمويل المؤسسات لمشاريع الشباب سيتم بطريقة التقليدية، بالإضافة إلى إمكانية التمويل عن طريق الدفع الإلكتروني بأي نوع من أنواع البطاقات البنكية”.

و”هذا يعتبر بمثابة حل بديل للتمويل البنكي التقليدي، وسيكون له موقع خاص وتطبيق سيتم الإعلان عنه في ظرف أسبوعين بعد الإطلاق الرسمي”، يقول سيني.

بخصوص مصميمي منصة “ننفيستي”، أكد سيني “أن المنصة تم تزويدها بتطبيقات تضمن أمن المعلومات المهنية، وتضمن تدفق المعاملات البنكية بشكل مهني”.

مضيفا في السياق ذاته أن “المنصة الجديدة ستكون عاملا مباشر في المساهمة في تحويل العملات الأجنبية لسوق الإستثمار الجزائرية وذلك في إطار ما سيمح به القانون الجزائري”.

واعتبر سيني “المنصة بمثابة حل ملموس لتعزيز مشاريع الشباب خاصة منهم الذين وجدوا صعوبات في تمويل مشاريعهم”.