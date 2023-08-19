منصة X “تويتر سابقا” تُلغي خاصية حظر الحسابات

أعلن، إيلون ماسك، إن منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي التي يملكها “تويتر سابقا”، ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى.

وتسمح خاصية الحظر على منصة إكس لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

وقال ماسك في منشور على المنصة “سيتم إلغاء الحظر باعتباره “خاصية”، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة”.

مضيفا أن إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة. لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

ومن المحتمل أن يؤدي إلغاء خاصية الحظر أو تقييدها إلى تعارض إكس مع إرشادات متجري التطبيقات “آب ستور” التابع لأبل و”غوغل بلاي” التابع لألفابت.

وتقول أبل إن التطبيقات التي ينشئ المستخدم المحتوى فيها يجب أن توفر إمكانية حظر المستخدمين المسيئين.

كما يقول متجر غوغل بلاي إنه يتعين على التطبيقات توفير نظام داخلي لحظر المستخدمين والمحتوى الذي ينشرونه.