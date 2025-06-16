منصف بقرار مطلوب في الدوري الكرواتي

يتجه الدولي الجزائري، منصف بقرار، مهاجم نادي نيويورك سيتي الأمريكي، لتغيير الأجواء في الميركاتو الصيفي الجاري، وخوض تجربة جديدة في أوروبا.

وكشفت تقارير اعلامية كرواتية، عن تجديد إدارة نادي دينامو زغرب، اهتمامها بخدمات المهاجم منصف بقرار.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن الدولي الجزائري، يعد من أبرز أهداف النادي الكرواتي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي، كانت قد فشلت قبل موسمين في مساعيها للتعاقد مع منصف بقرار، لتجدد رغبتها القوية في ذلك هذا الصيف.