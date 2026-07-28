منصف بقرار يرسم التحاقه بالأهلي المصري

حسم المهاجم الدولي الجزائري، منصف بقرار، وجهته الجديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، بترسيم التحاقه بنادي الأهلي المصري.

وأعلنت إدارة نادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع منصف بقرار، قادما من نادي دينامو زغرب الكرواتي.

كما كشف ذات المصدر، عن توقيع المهاجم الجزائري، على عقد يربطه بالنادي المصري، لمدة ثلاثة مواسم.

ونشرت إدارة نادي الأهخلي المصري، صورة لمنصف بقرار إلى جانب رئيس التعاقدات في النادي الأهلي عصام سراج الدين، بقميص نادي الأهلي المصري.

وبهذا سيخوض منصف بقرار (25 عاما)، تجربة جديدة في مشواره الكروي، في الدوري المصري، رفقة نادي الأهلي، بعد تجاربه السابقة في كل من وفاق سطيف، استرا الكرواتي، نيويورك سيتي الأمريكي، ودينامو زغرب الكرواتي.