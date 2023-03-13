منصف بقرار ينال الإعتراف في الدوري الكرواتي

حظي الدولي الجزائري منصف بقرار، لاعب نادي استرا، بالاعتراف في الدوري الكرواتي نظير تألقه في الجولة الـ25.

وكشفت إدارة نادي استرا، عن اختيار نجمها الجزائري بقرار، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ25 من الدوري الكرواتي.

كما نال اللاعب السابق لنادي وفاق سطيف، أفضل تنقيط في هذه اتشكيلة المثالية بعلامة (8.4)، نظير مردوده الكبير.

يذكر أن منصف بقرار، سجل ثنائية كاملة لناديه استرا، في المواجهة التي جمعتهم بنادي غوريسيا، لحساب الجولة الـ25، من الدوري الكرواتي.