منصف بقرار ينتقل إلى الدوري الأمريكي

أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي عن التعاقد مع الدولي الجزائري منصف بقرار لغاية عام 2026 مع سنة قابلة للتجديد.

ورحّب فريق نيويورك سيتي بالمهاجم الجزائري بطريقته الخاصة، حينما نشر تصريح منصف بقرار عبرصفحته الرسمية على تويتر التس قال فيها “لي الشرف الكبير ولعائلتي ولبلدي، أن أنظم إلى فريق نيويورك سيتي الذي ينشط في القسم الأول من الدوري الأمريكي”.

كما أضاف بقرار “أني أتطلع إلى اللعب في هذه المدينة الكبيرة، وأمل أن آساهم في الملعب وأساعد زملائي في تحقيق اللقب”.

وختم لاعب وفالق سطيف سابقا ” أعرف أن النادي يتمتع بسمعة تطوير اللاعبين، سأستمر في اللعب وأتطور، أنا متحمس للبداية ومقابلة الجهاز الفني وزملائي في الفريق وكذا الجمهور”.

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