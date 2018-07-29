“منصف بليمان” شاب جزائري يحصد 8 ميداليات ويعد بمُستقبل كبير!!

تمكن السباح الجزائري الصاعد، منصف بليمان، من لفت الإنتباه خلال الألعاب الإفريقية للشباب 2018، والتي شهدت حصده لـ8 ميداليات كاملة.

وصرّد “بليمان” لتلفزيون “النهار” :”العمل الذي قمت به طيلة السنوات الماضية، أعطى ثماره، خاصة وأني بدأت السباحة منذ سن الثالثة”.

وواصل :”دخلت المُنافسة للحصول على أربع ميدياليات ذهبية، إكتفيت بثلاثة للأسف، ولكن هذا لم يمنعني من تحطيم أرقام قياسية إفريقية”.

وأوضح “بليمان” بأن السباحين السابقين، “نبيل كباب” و”دايد سفيان”، كانا يُمثلين قدوة بالنسبة له، مؤكدا أمله بالذهاب بعيدا في مشواره.