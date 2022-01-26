منصف بوضربة: زيادة الرسوم والضرائب للمنتجات المستوردة سيحمي الإقتصاد الجزائري

وجه رئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك منصف بوضربة، الشكر للوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمان على قرار زيادة الرسوم والضرائب الجمركية للمنتجات التي تصنع في الخارج وتستورد إلى الجزائر.

وأضاف نفس المتحدث، انه يرحب بهذا القرار الاقتصادي المفيد للغاية لحماية الصناعات الموجودة في الجزائر وتشجيع الاستثمارات الجديدة من قبل الجزائريين والأجانب في الجزائر.

كما أنه هذه المبادرة ضرورية لمستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية من أجل حماية السوق المحلية من الواردات الجامحة وغير الخاضعة للرقابة.

والتي أضعفت احتياطات الجزائر المالية من العملات الصعبة وتسهيل سحب الاستثمار الاقتصادي.

كما أن هذا النهج ضروري لمستقبل اقتصاد الجزائر، لأنه في نفس الوقت حماية للسوق واحترام المنافسة العادلة ضروري جدا لنقل التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات المصنعة في الجزائر.

وأوضح نفس المتحدث، ان هذا القرار صائب وسيرسخ النمو الاقتصادي الذي يعتبر أمر أساس لإحياء الاستثمارات التي تخلق فرص العمل والثروة من أجل تشجيع الصادرات في إفريقيا والشرق الأوسط.