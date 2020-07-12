منصف بوضربة: “قدّمنا خارطة طريق للحكومة لإعادة اطلاق الصناعة الجزائرية “

كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الخزف والسيراميك، منصف بوضربة، اليوم الأحد، عن تقديم خارطة طريق للحكومة من أجل إعادة إطلاق الصناعة الجزائرية.

وصرّح رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الخزف والسيراميك لـ”النهار أونلاين”، بأنه جرى استقبالهم على مستوى وزارة الصناعة من طرف اللجنة المشرفة على خطة الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية.

مضيفا بأن ممثلي مهن السيراميك والبلاستيك والمواد الكيميائية قدّموا خارطة طريق لإعادة إطلاق الصناعة الجزائرية من جديد والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وهي خارطة الطريق – يضيف المتحدث – التي لاقت ترحيبا وقبولا من طرف لجنة وزارة الصناعة، بعدما شملت نقاطا هامة ومحورية تصبّ في إطار تنمية الصناعة الجزائرية.

وأكد منصف بوضربة بأن المصنّعين طالبوا بضرورة اعتماد الضريبة بنسبة 0.5 على استيراد المواد الأولية عِوض نسبة 6 بالمئة المعمول بها حاليا.

مضيفا بأن هذه النسبة تعدّ “عائقا” وتسبب مشاكل كبيرة للمصنّعين وتساهم في تعطيل عمليات تصدير المنتوجات الجزائرية نحو الخارج وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وفي الأخير أكد ذات المتحدث، على أن خطوات الحكومة الجديدة من أجل البحث عن سبل إعادة إطلاق الصناعة الجزائرية تعد جد إيجابية ويجب المضي فيها من أجل رد الاعتبار لهذا القطاع الأساسي.