منصف بوضربة: قرار الرئيس بمنع استيراد السيراميك أنقذ القطاع والمنتوج الوطني

قال رئيس جمعية منتجي الخزف و السيراميك الجزائريين منصف بوضربة ان قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد هاتين المادتين في شكلها النهائي هو قرار شجاع وسينقذ القطاع.

وقال بوضربة في اتصال مع “النهار اونلاين” ان القرار الذي اتخده الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس سيسمح بانقاذ 60 بالمائة من الانتاج الوطني كما سينقذ العديد من المصانع الجزائرية.

وأكد ذات المتحد أنه وبعد أزمة كورونا كانت أغلب المصانع تعمل بطاقة انتاجية تقدر بـ40 بالمائة تضاف إليها منافسة المواد المستوردة.

وأضاف أن هذا القرار سيسمح للمصانع الجزائرية بالعمل بطاقتها الانتاجية كاملة وكذا العمل حتى تحسين منتجاتها لتعويض المواد المستوردة.