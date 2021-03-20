منصف بوضربة: قرار الوزير الأول باستئناف العمل في الورشات سيعطي انطلاقة للاقتصاد الوطني

الوطني
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منصف بوضربة: قرار الوزير الأول باستئناف العمل في الورشات سيعطي انطلاقة للاقتصاد الوطني
بقلم عبد الرحمن سالمي

رحب رئيس الجمعية الجزائرية منتجي الخزف و السيراميك منصف بوضربة  بقرار الوزير  الأول عبد العزيز جراد القاضي باستئناف العمل في كل الورشات.

وحسب بيان  رئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك فإن قرار الوزير الأول سيسمح بانطلاقة حقيقية  للاقتصاد الوطني وكذا خلق الثروة وفرص العمل.

وأشار  ذات المتحدث أن هذا القرار  يجب أن يتبع بقرارات أخرى جريئة خاصة ماتعلق منه بمسح  الديون المترتبة على المتعاملين الاقتصادية وكذا تخفيض الضرائب.

وأضاف  ذات المتحدث  أن قطاع البناء يعتبر قطاع أساسيا للإنطلاقة الحقيقية للإقتصاد الوطني ومختلف النشاطات


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