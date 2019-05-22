عاجل

منصف عثماني يستقيل من منصب رئيس بالنيابة للأفسيو

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
منصف عثماني يستقيل من منصب رئيس بالنيابة للأفسيو
بقلم مصطفى.ق

أعلن الرئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء المؤسسات  منصف السعيد عثماني عن استقالته من منصبه و هذا في رسالة وجهها الى أعضاء هذه  المنظمة.

و قال عثماني, في رسالة له: “بعد تفكير عميق و وفقا لمبادئي و قيمي و تربيتي, ليس امامي خيار اخر سوى ان  اقدم لكم استقالتي من منصب رئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء المؤسسات ابتداء من هذا  اليوم”.

و يشغل عثماني, منذ يوم 7 افريل الفارط، منصب رئيس بالنيابة لمنتدىرؤساء الاعمال، بعد ان تم انتخابه بالإجماع من طرف المجلس التنفيذي للمنتدى.

عقب  استقالة الرئيس السابق للمنتدى علي حداد يوم 28 مارس الفارط.

و تمثلت مهمة عثماني الرئيسية في تنظيم الجمعية العامة العادية بغية انتخاب رئيس جديد للمنتدى, حددت ليوم 24 جوان المقبل.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com