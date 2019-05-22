منصف عثماني يستقيل من منصب رئيس بالنيابة للأفسيو

أعلن الرئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء المؤسسات منصف السعيد عثماني عن استقالته من منصبه و هذا في رسالة وجهها الى أعضاء هذه المنظمة.

و قال عثماني, في رسالة له: “بعد تفكير عميق و وفقا لمبادئي و قيمي و تربيتي, ليس امامي خيار اخر سوى ان اقدم لكم استقالتي من منصب رئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء المؤسسات ابتداء من هذا اليوم”.

و يشغل عثماني, منذ يوم 7 افريل الفارط، منصب رئيس بالنيابة لمنتدىرؤساء الاعمال، بعد ان تم انتخابه بالإجماع من طرف المجلس التنفيذي للمنتدى.

عقب استقالة الرئيس السابق للمنتدى علي حداد يوم 28 مارس الفارط.

و تمثلت مهمة عثماني الرئيسية في تنظيم الجمعية العامة العادية بغية انتخاب رئيس جديد للمنتدى, حددت ليوم 24 جوان المقبل.