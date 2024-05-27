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الرياضة

منصوري: “إشراك “الفاف” لخبراء في اجتماع اللجنة التقنية مبادرة جيدة”

بقلم كريم تيغرمت
منصوري: “إشراك “الفاف” لخبراء في اجتماع اللجنة التقنية مبادرة جيدة”
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ثمّن الدولي الجزائري الأسبق، يزيد منصوري، المبادرة التي قامت بها الفاف، مؤخرا، خلال الاجتماع الثاني للجنة التقنية الوطنية.

وقال منصوري، في تصريح لموقع “الفاف”: “الفاف قامت بمبادرة جيدة، من خلال جمعها خبراء من الخارج للمشاركة بأفكارهم في الاجتماع الأخير للجنة التقنية”.

كما أضاف: “بالنسبة لي كانت أول مشاركة، وكنت جد سعيد بتواجدي، ولم أتردد لحظة واحدة في قبول الدعوة”.

وأردف القائد الأسبق للخضر: “أنا على أتم الاستعداد لتقديم مساعدتي لبلدي، وأعتقد بأنها مبادرة جيدة، لأن كرة القدم تحتاج إلى التطوير، والتحسين”.

وتابع يزيد منصوري: “في الجزائر نملك امكانيات كبيرة، ومواهب هائلة، لكن من وجهة نظري لم تُستغل بالشكل الأمثل، هناك عمل كبير يجب القيام به”.

رابط دائم : https://nhar.tv/vA5BI
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