منصوري: “إشراك “الفاف” لخبراء في اجتماع اللجنة التقنية مبادرة جيدة”

ثمّن الدولي الجزائري الأسبق، يزيد منصوري، المبادرة التي قامت بها الفاف، مؤخرا، خلال الاجتماع الثاني للجنة التقنية الوطنية.

وقال منصوري، في تصريح لموقع “الفاف”: “الفاف قامت بمبادرة جيدة، من خلال جمعها خبراء من الخارج للمشاركة بأفكارهم في الاجتماع الأخير للجنة التقنية”.

كما أضاف: “بالنسبة لي كانت أول مشاركة، وكنت جد سعيد بتواجدي، ولم أتردد لحظة واحدة في قبول الدعوة”.

وأردف القائد الأسبق للخضر: “أنا على أتم الاستعداد لتقديم مساعدتي لبلدي، وأعتقد بأنها مبادرة جيدة، لأن كرة القدم تحتاج إلى التطوير، والتحسين”.

وتابع يزيد منصوري: “في الجزائر نملك امكانيات كبيرة، ومواهب هائلة، لكن من وجهة نظري لم تُستغل بالشكل الأمثل، هناك عمل كبير يجب القيام به”.