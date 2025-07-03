منصوري: الجزائر ملتزمة بدعم جهود السلام في الصومال

شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم الخميس، في أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد في دورته الـ1287، والمخصّص لبحث تطورات الوضع في الصومال وسير عمليات بعثة الدعم التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM).

و تميز الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، ووزير الشؤون الخارجية الصومالي و وممثل الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) و منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وجدّدت كاتبة الدولة التزام الجزائر الثابت بدعم جهود السلام والاستقرار في الصومال، وحرصها على مواصلة مرافقة هذا البلد في جهوده لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. بما يسهم في إرساء السلم والأمن المستدامين في الصومال وفي منطقة القرن الإفريقي برمتها.