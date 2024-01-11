منصوري :”اللاعبون يتحملون الخسارة أمام شباب قسنطينة”

كشف المدرب المساعد في فريق مولودية وهران عادل منصوري عن الأسباب الحقيقية وراء الخسارة برباعية مقابل واحد أمام شباب قسنطينة.

وقال عادل منصوري خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب الخيبة الكروية التي حدثت بملعب أحمد زبانة “المردود في الـ 20 دقيقة أخيرة يتحمله اللاعبين، كان من جانبهم استهتار من قبلهم، ونحن كمسؤولين لن نسمح في هذا الغلطات والأخطاء الدفاعية”

كما أضاف منصوري “الفريق في وضعية صعبة و تراجع رهيب في الجولات الأخيرة”.

للإشارة، استقال المدرب خير الدين مضوي رسميا من العارضة الفنية بعد الخسارة القاسية، وسيخلفه الطافم الفني للفريق في المباراة القادمة أمام إتحاد العاصمة.

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