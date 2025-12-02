منصوري تبحث مع نائب وزير ليبيريا تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الإفريقية

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، نائب وزير التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي لجمهورية ليبيريا، الدكتور إبراهيم البكري النيعي.

وذلك على هامش مشاركته في الطبعة الثانية عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا «مسار وهران».

وحسب بيان للوزارة، سمح هذا اللقاء باستعراض واقع علاقات التعاون بين البلدين وبحث السبل الكفيلة بتطويرها. فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإفريقية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بشأن الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي.