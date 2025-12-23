منصوري تتسلم رسالة لرئيس الجمهورية من نائب برلماني غاني سابق

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم، أبدولاي محمد باراك، الناشط السياسي والنائب البرلماني الغاني السابق.

وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها، أبدولاي محمد باراك، إلى الجزائر في إطار جولة إفريقية واسعة بادر بها، تشمل عدداً من الدول الإفريقية. وتهدف إلى تسهيل حرية التنقل وتعزيز التبادل والتواصل بين مواطني القارة.

وتسلّمت كاتبة الدولة، خلال اللقاء، من باراك، رسالةً خطية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيانٍ للوزارة، أكد الطرفان على أهمية الوحدة والتضامن والتعاون بين الشعوب والدول الإفريقية، وعلى ضرورة مواصلة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التماسك القاري. وكذا توحيد المواقف والأصوات على المستوى الإفريقي، بما يخدم القضايا المشتركة للقارة.

وبالمناسبة، تطرّق باراك إلى الجولة التي قادته إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، مؤكداً على حقهم المشروع في تقرير المصير.

وذكر باراك بأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تعدّ آخر مستعمرة في إفريقيا وعضواً مؤسساً في الاتحاد الإفريقي.

كما أشاد باراك، بالدور المحوري والريادي الذي تضطلع به الجزائر على الصعيد القاري، وبالاهتمام الذي توليه السلطات الجزائرية لتعزيز الشراكات والمشاريع الإفريقية، لا سيما في مجالات الاندماج الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية.