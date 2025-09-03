منصوري تستقبل الرئيسة التنفيذية للوكالة الإفريقية للتنمية

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المكلفة بالشؤون الإفريقية، بختة سلمة منصوري اليوم بمقر الوزارة. ناردوس بيكيلا توماس، الرئيسة التنفيذية للوكالة الإفريقية للتنمية (AUDA-NEPAD). التي تقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركتها في الطبعة الرابعة لمعرض للتجارة البينية الافريقية (IATF-2025).

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والوكالة الإفريقية للتنمية، باعتبارها الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي المكلّف بمتابعة المشاريع القارية الاستراتيجية. وتم التأكيد على الدور المحوري للوكالة في دعم أجندة 2063. من خلال تطوير البنى التحتية، تعزيز الاندماج الإقليمي. وتمكين الشباب بما يسهم في تسريع وتيرة التكامل الإفريقي وتحقيق التنمية المستدامة.

