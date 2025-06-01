منصوري تستقبل المبعوث الخاص لرئيس وزراء جمهورية الهند

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، بايجايانيت باندا، عضو البرلمان الهندي والمبعوث الخاص لرئيس وزراء جمهورية الهند، الذي يقود وفداً برلمانياً متعدد التوجهات السياسية في زيارة رسمية إلى الجزائر من 30 ماي إلى 2 جوان 2025.

وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر والهند، وبحث سبل توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن أهمية تعزيز التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.