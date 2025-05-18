منصوري تستقبل المديرة التنفيذية للأمانة القارية للتقييم من قبل النظراء

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، المديرة التنفيذية للأمانة القارية للتقييم من قبل النظراء، ماري-أنتوانيت روز-كاتر، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، المزمع عقدها بالجزائر العاصمة من 19 إلى 22 ماي الجاري.

وحسب بيان الوزارة، فقد أكد الطرفان خلال هذا اللقاء، أهمية مواصلة الجهود المشتركة في سبيل تعزيز دور الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، بصفته الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية.

كما شددا على ضرورة تفعيل الهيئات الوطنية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز التشاور والتنسيق في خدمة أهداف التنمية والاستقرار في القارة.