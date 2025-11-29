منصوري تستقبل رئيس البرلمان الإفريقي

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم، رئيس البرلمان الإفريقي، فورتون شارومبيرا، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة كذلك بمناسبة مشاركة شارومبيرا في المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار في إفريقيا وقضية التعويضات.

وهو المؤتمر الذي بادر به رئيس الجمهورية، وتم اعتماده خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فيفري 2025. ليُشكّل محطة قارية محورية على درب ترسيخ العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي.

وخلال اللقاء، تم استعراض علاقات التعاون بين الجزائر والبرلمان الإفريقي. وبحث السبل الكفيلة بتعزيز دور هذه المؤسسة في الدفاع عن القضايا العادلة للقارة. ولا سيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

إضافة إلى دعم الجهود القارية الرامية إلى معالجة آثار الاستعمار والمطالبة بالتعويضات. وترسيخ صوت الشعوب الإفريقية داخل المنظومة القارية والدولية.