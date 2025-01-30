منصوري تستقبل سفراء سلوفينيا وكوريا وأذربيجان

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم، بمقر الوزارة، السفراء المعتمدين بالجزائر لكل من جمهورية سلوفينيا أورشكا مينديك، وجمهورية كوريا يو كي-جون. وجمهورية أذربيجان تورال رضاييف، وذلك في إطار زيارات مجاملة.

وحسب بيان للوزارة، شكّلت هذه اللقاءات فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية والدولية وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال. فضلاً عن استعراض آفاق تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة.