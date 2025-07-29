منصوري تستقبل سفيرة ناميبيا في زيارة وداعية

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية ناميبيا، باندوليني كاينو شينغينجي.

وذلك في إطار زيارة وداع أدّتها بمناسبة انتهاء مهامها كسفيرة لبلدها لدى الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد أشادت معالي كاتبة الدولة بالجهود التي بذلتها السفيرة طيلة فترة اعتمادها، لا سيما في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وناميبيا، وكذا من خلال دورها الفاعل بصفتها عميدة للسلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بالجزائر.