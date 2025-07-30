منصوري تستقبل مدير تيسير التجارة وترقية الاستثمار ببنك Afreximbank

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم جاينمور زاناموي، مدير تيسير التجارة وترقية الاستثمار بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).

وجرى اللقاء بمقر وزارة الخارجية حيث كان جاينمور زاناموي مرفوقًا بوفد من هذا البنك.

تم خلال اللقاء استعراض مدى التقدّم في التحضيرات الخاصة بتنظيم الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) المزمع عقدها بالجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر 20250.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الأفارقة المعنيين، بما يضمن إنجاح هذا الحدث الاقتصادي القاري الهام، وتعزيز دوره كمنصة استراتيجية لترقية المبادلات التجارية والاستثمارات داخل القارة الإفريقية.