منصوري تستقبل مستشارة الوزير الأول السلوفيني

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، مويتسا سوليسكار توش، مستشارة الوزير الأول السلوفيني المكلفة بالتعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية، وذلك في إطار زيارة العمل التي تؤديها إلى الجزائر.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض واقع التعاون القائم بين الجزائر وسلوفينيا وآفاق تطويره، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا التعاون الإنساني والإنمائي.

كما تمّت الإشادة بمخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، إلى سلوفينيا في شهر ماي المنصرم، والتي منحت دفعة نوعية للعلاقات الثنائية، وساهمت في تعميق التشاور السياسي والتنسيق. بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتم في هذا السياق التأكيد على اعتزاز الجزائر بالمواقف المبدئية لجمهورية سلوفينيا، وخاصة دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. وجهودها الرامية إلى تعزيز قيم السلم والأمن والتضامن. على المستويين الإقليمي والدولي.