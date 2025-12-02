منصوري تستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لمصر.. وهذا ما دار بينهما

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مصر العربية. أبو بكر حفني، وذلك على هامش مشاركته. في الطبعة الثانية عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن. في إفريقيا “مسار وهران”.

و شكل هذا اللقاء فرصة للتأكيد على متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، واستعراض الوتيرة المتقدمة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. والتشديد على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الأزمات في القارة الإفريقية.