منصوري تستقبل وفداً ممثلا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم، بمقر الوزارة، وفداً ممثلا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK)، بمناسبة مشاركته في فعاليات الطبعة الـ 32 لمعرض الإنتاج الجزائري.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الوفد أهم نشاطات البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في القارة الإفريقية، مع تقديم شروحات وافية حول دعم البنك للمؤسسات الجزائرية المهتمّة بتطوير علاقاتها مع الشركاء الأفارقة، حيث أعرب عن استعداد البنك لتطوير هذه الشراكة في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر القاريّة الإفريقية (ZLECAF) ومبادرة التجارة الموجّهة.

بدورها، ذكرت كاتبة الدولة بأن احتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، المزمع تنظيمها من 04 إلى 10 سبتمبر 2025، يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم التبادل التجاري البيني في إفريقيا.

كما أكدت بهذه المناسبة استعداد الجزائر لاحتضان هذه التظاهرة الهامة من خلال توفير كل الوسائل و الإمكانيات الضرورية.

كما أشادت كاتبة الدولة بدور هذه المؤسسة المالية القارية، مؤكّدةً على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البنك والمؤسسات المالية الجزائرية، من جهة، وكذا مع المتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى، بهدف تعزيز تواجدهم في السوق الإفريقية.