منصوري تستقبل 3 سفراء معتمدين لدى الجزائر

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، السفراء المعتمدين لدى الجزائر لكل من جمهورية مصر العربية، عبد اللطيف عبد السلام عبد اللايح.وجمهورية الصومال الفيدرالية، يوسف أحمد حسن. وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مختار محمد وارين.

وشكّلت هذه اللقاءات مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر بهذه الدول الشقيقة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. فضلاً عن التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا القارية. والجهوية ذات الاهتمام المشترك.