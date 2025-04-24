منصوري تستقبل 5 سفراء معتمدين لدى الجزائر

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، السفراء المعتمدين لدى الجزائر لكل من اليابان كوتارو سوزوكي، والبرازيل ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، وجمهورية كوت ديفوار ألفونس فوه صاهي، وجمهورية السنغال مبابا كورا ندايي. وذلك في إطار زيارات مجاملة.

وقد شكّلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر بهذه الدول. وبحث سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية