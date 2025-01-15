منصوري تُسلم رسالة من الرئيس تبون إلى رئيس جنوب السودان

سلمت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، بصفتها مبعوثة خاصة لرئيس الجمهورية، رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره الجنوب السوداني.

ونقلت منصوري من خلال الرسالة تحيات الرئيس تبون حياته الأخوية وتأكيده على إرادته الراسخة .لتعزيز التعاون الثنائي والمساهمة في تحقيق الأمن والتنمية في جنوب السودان.

من جانبه، عبّر الرئيس سلفا كيير عن امتنانه الكبير لهذه الزيارة المهمة التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين. وأشاد بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الجزائر على الصعيد الإفريقي. وخاصة الدعم المتواصل الذي تقدمه لشعب جنوب السودان.

وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وجنوب السودان.وسبل تعزيزها لدفع التعاون المشترك في شتى المجالات.