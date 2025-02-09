منصوري تشارك الاجتماع عالي المستوى لمبادرة القادة الأفارقة رواد البنى التحتية

شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في الاجتماع عالي المستوى لمبادرة القادة الأفارقة، رواد البنى التحتية.

وحسب بيان والوزارة الاجتماع منعقد افتراضيًا برئاسة رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وبمشاركة الجزائر و12 دولة إفريقية .

وخلال الإجتماع جددت منصوري إلتزام الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، بدعم هذه المبادرة التي تندرج ضمن جهود النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي عبر تطوير مشاريع البنى التحتية الكبرى.

وبالمناسبة أكدت منصوري عزم الجزائر على تسريع إنجاز مشروعي الطريق العابر للصحراء والوصلة المحورية للألياف البصرية، باعتبارهما ركيزتين استراتيجيتين لربط القارة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في منطقة الساحل، مما يعكس الدور الريادي للجزائر في دعم الاندماج الإفريقي.