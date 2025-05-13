منصوري تشارك في أشغال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة بألمانيا

شاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في أشغال المؤتمر الوزاري للأمم المتحدة حول عمليات حفظ السلام، الذي تحتضنه العاصمة الألمانية برلين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، يُخصّص هذا المؤتمر الرفيع المستوى لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجهها عمليات حفظ السلام الأممية.

وكذا استعراض السُبل الكفيلة بتعزيز فعالية منظومة الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي. خاصة في ظل تعدد النزاعات وتشابك الأزمات، ولا سيما على مستوى القارة الإفريقية. التي تحتضن الجزء الأكبر من هذه العمليات.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الموعد الأممي لتجديد التأكيد على مواقفها الثابتة الداعية إلى حلول سياسية وسلمية. وحرصها على دعم الجهود الإفريقية والدولية الرامية إلى استعادة الاستقرار. وتعزيز السلم في المناطق المتأثرة بالنزاعات. من خلال مقاربة شاملة تعلي من شأن الوقاية، وتراعي سيادة الدول.

وأجرت كاتبة الدولة، على هامش المؤتمر، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية بعض الدول المشاركة. تم خلالها تبادل وجهات النظر حول السُبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجال حفظ السلام. وتنسيق الجهود لدعم مقاربات شاملة ومتكاملة لحل الأزمات، لاسيما في القارة الإفريقية.