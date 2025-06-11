منصوري تشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات المنتدى الصيني الإفريقي

تشارك كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، السيدة سلمة بختة منصوري، في أشغال الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي (FOCAC)، المنعقد يومي 11 و12 جوان 2025 بمدينة شانغشا، بمقاطعة هونان الصينية.

ويشكّل هذا اللقاء محطة هامة لتعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية بشأن آليات تنفيذ خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2027، التي تم اعتمادها خلال القمة الرابعة للمنتدى في بكين. ومواصلة الدفع بالتعاون الإفريقي-الصيني نحو شراكات أكثر نجاعة، بما يتماشى و الأولويات التنموية للقارة الأفريقية.

في كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أبرزت كاتبة الدولة أهمية تعزيز البعد العملي للشراكة الصينية-الإفريقية. من خلال التركيز على تنفيذ التزامات المنتدى و استحداث آليات المتابعة والتقييم.

كما أكدت على أهمية تكثيف التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين في الجانبين الإفريقي والصيني، وضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة. لا سيما تلك المرتبطة بالمبادرات الكبرى. وعلى رأسها مبادرة التنمية العالمية (GDI).

كما تسجّل الجزائر حضورًا اقتصاديًا في هذه التظاهرة، من خلال مشاركة عدد من المؤسسات الجزائرية في المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني-الإفريقي، المنظم من 12 الى 15 جوان 2025، وذلك في إطار دعم الشراكات التجارية. و تطوير فرص التعاون والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.