منصوري تشرف على افتتاح معرض الثقافة والفنون الإفريقية

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، على افتتاح معرض الثقافة والفنون الإفريقية، المنظم اليوم بقصر الثقافة مفدي زكريا.

وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، وعميدة السلك الدبلوماسي الإفريقي، سعادة سفيرة جمهورية ناميبيا، باندوليني كاينو شينجينج.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار الاحتفال بيوم إفريقيا، المصادف لـ25 ماي 2025، وقد شهدت مشاركة واسعة لعدد من البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بالجزائر، التي عرضت منتوجات من صناعاتها التقليدية، إلى جانب تقديم نماذج من تراثها الثقافي وأطباقها الوطنية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت كاتبة الدولة أن يوم إفريقيا يعَدُّ مناسبة لاستحضار نضالات الشعوب الإفريقية ضد الاستعمار والعبودية والتمييز العنصري، وفرصة لتجديد التزام القارة بالسير على درب التحرر والوحدة والتكامل.

وسجلت كاتبة الدولة، في هذا السياق، أهمية شعار هذا العام: “العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، باعتباره دعوة صريحة للاعتراف بالظلم التاريخي الذي طال القارة. ومطلبًا مشروعًا بإرساء مسار إنصاف شامل يعيد الاعتبار للضحايا ويعزز كرامة الشعوب الإفريقية.

وأكدت أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية التي يجسدها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال رئاسته لمنتدى رؤساء الدول والحكومات للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، والتي تضع الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية في صلب التحول القاري، كما يعكس التزام الجزائر بدعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز السيادة الإفريقية وبناء شراكات قائمة على الإنصاف والتوازن.