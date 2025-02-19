منصوري تناقش تعزيز الشراكة الجزائرية الأممية في مجال السلم والأمن

عقدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع العديد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمميين.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، عقدت كاتبة الدولة لقاءات مع المستشارة الأممية الخاصة لشؤون أفريقيا. كريستينا دوارتي والأمينة العامة المساعدة لشؤون أفريقيا، مارتا آما آكيا بوبي، وهذا على هامش مشاركتها. في النقاش المفتوح رفيع المستوى بمجلس الأمن حول ممارسة تعددية الأطراف والإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية.

وتركزت المحادثات خلال اللقاءين حول آفاق تعزيز الشراكة الجزائرية الأممية في مجال حفظ وبناء السلام خاصة في إفريقيا وكذا التعاون والتنسيق الافريقي الأممي حول القضايا التي تخص السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

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