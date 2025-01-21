منصوري تناقش قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز الحوكمة في إفريقيا بجوهانسبرغ

حلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، بمدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا، لترأس أشغال الاجتماع التاسع للجنة توجيه ومتابعة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، يأتي هذا الاجتماع لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز الحوكمة في إفريقيا. بما في ذلك خطة العمل الاستراتيجية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (2025-2028)، تحقيق الاستدامة المالية. ودعم كفاءة المؤسسات الحوكمية في القارة.

كما يندرج في إطار التحضير للقمة الرابعة والثلاثين لمنتدى رؤساء الدول والحكومات للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المزمع عقدها تحت الرئاسة الدورية للجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ المساءلة وضمان تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وخطة التنفيذ العشرية الثانية لها.

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