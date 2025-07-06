منصوري تنقل تهاني الرئيس تبون إلى نظيره في جمهورية الرأس الأخضر

شاركت سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، في الاحتفالات الرسمية المخلّدة للذكرى الخمسين لاستقلال جمهورية الرأس الأخضر، التي جرت يوم 5 جويلية 2025 بالعاصمة برايا.

وذلك بصفتها ممثلةً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

و بهذه المناسبة، نقلت كاتبة الدولة تهاني رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره في الرأس الأخضر، جوزيه ماريا نيفيس، معربة عن اعتزاز الجزائر بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمبنية على التضامن والدعم المتبادل خلال فترات النضال التحرري، لا سيما وأن الجزائر والرأس الأخضر يحتفلان بيوم استقلالهما في التاريخ نفسه، يوم 5 جويلية، في دلالة رمزية قوية على وحدة المسار والمصير الإفريقي المشترك.

كما نوّه رئيس جمهورية الرأس الأخضر، في كلمته بهذه المناسبة، بالدعم القيم الذي قدّمته الجزائر لمسار التحرير في بلاده، معربًا عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين.