منصوري تواصل بنيويورك سلسلة اللقاءات الثنائية

وجاء في بيان للوزارة: “في اليوم الثاني من الزيارة التي تقودها إلى نيويورك في إطار مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول ممارسة تعددية الأطراف والإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، واصلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة منصوري، سلسلة اللقاءات الثنائية، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا التي تهم الجزائر، لاسيما القضايا الإفريقية”.

واصلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة منصوري، سلسلة اللقاءات الثنائية بنيويورك بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا التي تهم الجزائر لاسيما القضايا الإفريقية.

وعقدت منصوري،حسب البيان، “لقاء ثنائيا مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، وهو اللقاء الذي شكل فرصة لتبادل الرؤى حول أهم قضايا السلم والأمن العالميين خاصة في إفريقيا التي تعاني من مختلف التهديدات، بما فيها النزاعات المسلحة والإرهاب والجريمة المنظمة. والتي تشغل حيزا كبيرا من عمل إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام للأمم المتحدة”.

كما كان لكاتبة الدولة “لقاء ثنائيا مع شيريل بيرس، القائمة بأعمال المستشار العسكري لمكتب الشؤون العسكرية (OMA) في الأمم المتحدة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول مختلف التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ظل الوضع الدولي الراهن. الذي يشهد تصاعدا مقلقا في التوترات الجيوسياسية، وتعددا للأزمات السياسية والأمنية”.